В Донецке и Луганске создали представительства МИД РФ

До этого дипведомство имело 37 территориальных органов - представительств министерства в России

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Представительства Министерства иностранных дел РФ созданы в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом говорится в приказе дипломатического ведомства России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в перечень территориальных органов - представительств МИД РФ на территории России внесены изменения. Так, представительства созданы в Донецке и Луганске.

В конце июня на официальном портале нормативно-правовых актов был опубликован проект соответствующего приказа. До этого момента российское дипведомство имело 37 территориальных органов - представительств министерства в России.