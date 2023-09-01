1 сентября, 17:42,
обновлено 1 сентября, 17:51

МИД РФ назвал требование Дании о сокращении числа дипсотрудников проявлением враждебности

Михаил Терещенко/ ТАСС
Здание МИД РФ
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва сделает выводы в связи требованием Копенгагена

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. РФ сделает выводы в связи требованием властей Дании сократить число дипломатических сотрудников российского посольства в Копенгагене до пяти. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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"Расцениваем требование датских властей о сокращении числа дипломатических сотрудников, работающих в посольстве России в Копенгагене, с 15 до 5 человек как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны, - указала дипломат. - Необходимые выводы из этого, конечно, будут сделаны".

Ранее Дания приняла решение о сокращении числа российских дипломатов в посольстве РФ в Копенгагене до численности датских дипломатов в представительстве в Москве. Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве Дании, процесс сокращения числа сотрудников российского посольства должен быть завершен "не позднее 29 сентября 2023 года". 

Теги:
ДанияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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