МИД РФ назвал требование Дании о сокращении числа дипсотрудников проявлением враждебности

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва сделает выводы в связи требованием Копенгагена

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. РФ сделает выводы в связи требованием властей Дании сократить число дипломатических сотрудников российского посольства в Копенгагене до пяти. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Расцениваем требование датских властей о сокращении числа дипломатических сотрудников, работающих в посольстве России в Копенгагене, с 15 до 5 человек как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны, - указала дипломат. - Необходимые выводы из этого, конечно, будут сделаны".

Ранее Дания приняла решение о сокращении числа российских дипломатов в посольстве РФ в Копенгагене до численности датских дипломатов в представительстве в Москве. Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве Дании, процесс сокращения числа сотрудников российского посольства должен быть завершен "не позднее 29 сентября 2023 года".