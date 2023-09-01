МИД РФ обеспокоен злоупотреблениями США, Франции и Британии полномочиями в СБ ООН

В ведомстве отметили, что силовые действия Израиля, включая нарушение воздушного пространства Ливана, провоцирует рост напряженности на "голубой линии"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Москва обеспокоена тенденцией к злоупотреблению представителями США, Франции и Британии полномочиями в Совете Безопасности ООН, в том числе в области миротворчества. Об этом говорится в сообщении МИД РФ относительно принятия резолюции СБ ООН по продлению мандата Временных сил ООН в Ливане.

"Впервые документ принят не единогласно: Россия и Китай воздержались при голосовании по проекту, подготовленному французскими неформальными кураторами досье, - отметили в министерстве. - Данное решение было продиктовано тем, что в итоговом документе не удалось отразить компромисс, который бы учитывал позицию и мнение Ливана как страны, принимающей на своей территории миротворческий контингент ООН".

"В целом вызывает обеспокоенность общая тенденция к злоупотреблению представителями западной "тройки" в СБ ООН (США, Франция и Великобритания) имеющимися у них полномочиями в качестве неформальных кураторов досье в интересах продвижения своих политических установок, в том числе в области миротворчества", - указали в дипведомстве.

При этом в ведомстве подчеркнули, что "деструктивное воздействие произвольных силовых действий Израиля, включая нарушение воздушного пространства Ливана, противоречит требованиям резолюции 1701 СБ ООН (принятой в 2006 году в связи с действиями Израиля на территории Ливана - прим. ТАСС) и провоцирует рост напряженности на "голубой линии".

Позиция РФ

РФ, как указали в министерстве, "поддерживает Ливан в его справедливых ожиданиях, что СБ ООН будет способствовать взаимодействию и координации между ВСООНЛ и Бейрутом, а не вбивать клин между миротворцами и населением южной части страны". А усилиями США, Франции и Британии, по сути, "идет размывание соответствующей международно-правовой основы, регулирующей пребывание и функционирование "голубых касок" в различных странах мира", подчеркнули в дипведомстве России. "Такие действия не только ведут к осложнению работы миротворцев "на земле", но и провоцируют сворачивание контингентов, как это уже происходит в ряде африканских стран", - отметили в министерстве.

В МИД РФ указали, что "необходима строгая координация ооновских сил с представителями страны пребывания при уважении ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности без какого-либо внешнего вмешательства". "Это требование проистекает из одного из базовых принципов миротворчества ООН: получение согласия сторон конфликта на размещение и деятельность соответствующих миссий всемирной организации, - пояснили в дипведомстве. - Российская сторона неизменно поддерживает деятельность миротворцев, направленную на стабилизацию обстановки на юге Ливана, и отмечает, что командование BCOOHЛ согласовывает свои операции с Бейрутом в соответствии с Соглашением о статусе миротворческих сил".