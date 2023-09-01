Явка на экстерриториальных участках на выборы в парламент ЛНР составила 3,18%

Голосование на экстерриториальных участках проходит с 1 по 4 сентября

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР) на экстерриториальных участках составила 3,18% от общего числа избирателей. Об этом сообщается в Telegram-канале Центрального избиркома.

"Всего по состоянию на 20:00 проголосовали: Народный совет ЛНР - 3,18 %", - сказано в сообщении.

Голосование на экстерриториальных участках проходит с 1 по 4 сентября. С 1 по 3 сентября они будут работать с 08:00 до 20:00 мск, а 4 сентября - с 08:00 до 15:00 мск.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.