Дипломат РФ: Запад пытается сузить охват проекта конвенции по борьбе с информпреступностью

По словам Дмитрия Букина, Россия указывает на то, что преступления в этой сфере совершаются не только с помощью компьютеров

ООН, 1 сентября. /ТАСС/. Западные страны с помощью киберлексики пытаются заузить охват будущей универсальной конвенции о противодействии информационной преступности, Россия же указывает на то, что преступления в этой сфере совершаются не только с помощью компьютеров. Об этом заявил журналистам заместитель директора департамента международной информационной безопасности МИД РФ, замглавы российской делегации Дмитрий Букин по итогам шестой сессии спецкомитета ООН по разработке конвенции.

"Россия не согласилась с нулевым проектом [конвенции], представленным на рассмотрение спецкомитета, и потребовала наполнения его содержания необходимым [перечнем] преступлений, чтобы отразить такие очень важные вещи, как использование информационно-коммуникационных технологий [ИКТ] в террористических и экстремистских целях, для незаконного оборота наркотиков и оружия, поддельных лекарственных препаратов и для склонения к самоубийству, - отметил дипломат, являющийся также вице-председателем спецкомитета. - Эти темы, которые были в предыдущей версии, к сожалению, выпали из нулевого проекта. Запад этому [включению в документ перечня преступлений] активно противодействовал, поскольку нулевой вариант в большей степени удовлетворяет именно эти страны".

По словам Букина, западные делегации, в частности, утверждают, что вопросы упоминания преступлений покрываются другими документами. "Но нет универсальной конвенции по терроризму. Запад непоследователен, потому что есть международный документ о защите детей, но в нулевом проекте защите детей посвящено очень немного положений", - сказал заместитель главы делегации РФ.

Мандат Генеральной Ассамблеи ООН

Россия, подчеркнул дипломат, настаивает на том, чтобы был дословно выполнен мандат, который дан спецкомитету Генассамблеи ООН и самой Генассамблее, чтобы "разработать всеобъемлющую конвенцию о противодействии использованию ИКТ в преступных целях".

"Запад за счет использования киберлексики пытается заузить охват конвенции, поскольку в их понимании это означает только компьютеры, - обратил внимание Букин. - Для совершения преступлений используются не только компьютеры".

"Мы приводили пример того, как телефонные кол-центры используются для обмана граждан не только России. Сейчас в кол-центры в соседней с нами стране идет активный набор сотрудников со знанием языков стран ЕС, - отметил заместитель главы департамента МИД РФ. - Этот феномен характерен не только для нашего региона, но и для США. Есть данные о том, что за шесть месяцев этого года у пожилых американцев телефонные мошенники выманили $2,3 млрд. Красноречивые цифры".

Представитель РФ подчеркнул необходимость отражения в конвенции как "технического среза преступности" на данный момент, так и "механизмов сотрудничества между правоохранителями разных государств на будущее".