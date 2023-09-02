Постпредство России при ООН: действия США могут привести к прямому столкновению с НАТО

Первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский отметил, что Североатлантический альянс "сильно вовлечен в конфликт на Украине"

ООН, 2 сентября. /ТАСС/. Агрессивные действия США могут в конечном итоге привести к прямому противостоянию России и НАТО, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Не нам оценивать вероятность подобного сценария, - сказал он в ходе общения в прямом эфире с пользователями социальной сети X (бывшая Twitter), комментируя заявление журналиста Такера Карлсона о возможности военного столкновения Вашингтона и Москвы. - Мы неоднократно и настойчиво предупреждали, что ситуация довольно опасная и есть повышенный риск прямого столкновения России и НАТО".

Полянский отметил, что Североатлантический альянс "сильно вовлечен в конфликт на Украине" и "нельзя быть уверенным", в том, что, помимо вооружений и боеприпасов, западные страны не посылают на Украину своих военных, также нельзя исключать их участия "в определенных действиях на Украине".

Помимо этого, подчеркнул российский дипломат, "уже на протяжении многих лет США известны как разжигатели войны", и предположил, что существует много ситуаций и регионов в мире, где потенциальные действия Соединенных Штатов могут привести к "горячему конфликту" как между Россией и США, так и между Соединенными Штатами и Китаем.