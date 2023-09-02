Голосование на выборах губернатора Подмосковья началось на участках за пределами региона

Проголосовать на экстерриториальных избирательных участках можно со 2 по 5 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах губернатора Московской области началось на экстерриториальных избирательных участках. Об этом сообщает региональный избирком.

"На территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей образованы экстерриториальные избирательные участки для голосования избирателей, которые зарегистрированы в Московской области, но на данный момент находятся на новых территориях России", - отметили в избиркоме. В частности, здесь пояснили, что накануне первого дня голосования на экстерриториальных участках оборудовали места для наблюдателей и выдачи бюллетеней, установили ящики и кабины для голосования, оформили избирательную документацию и информационный стенд.

"Сегодня в 08:00 все экстерриториальные избирательные участки были открыты и приняли первых избирателей, голосование на выборах губернатора Московской области за пределами региона продлится со 2 по 5 сентября", - подчеркнули в избиркоме.