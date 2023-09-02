Путин поздравил президента Вьетнама с 78-летием провозглашения независимости этой страны

Как отметил президент, Россия и Вьетнам будут укреплять отношения на благо друг друга и безопасности в АТР

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Во Ван Тхыонга и генсекретаря Центрального комитета Коммунистической партии Нгуен Фу Чонга с 78-летием провозглашения независимости этой страны. Телеграммы российского лидера опубликованы на сайте Кремля.

"Российско-вьетнамские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Между нашими странами налажено плодотворное сотрудничество в различных сферах, конструктивное взаимодействие в международных делах", - подчеркнул Путин.

Он выразил уверенность, что совместными усилиями Москва и Ханой обеспечат "дальнейшее упрочение всеобъемлющего стратегического партнерства на благо народов России и Вьетнама, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе [АТР]".

Путин отметил, что дальнейшее упрочение многоплановых российско-вьетнамских связей отвечает коренным интересам дружественных народов государств.

Он пожелал руководителям Вьетнама доброго здоровья и успехов, а всем гражданам страны - благополучия и процветания.