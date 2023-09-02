В избиркоме Хакасии заявили, что отказ Сокола от участия в выборах не отменит их

На пост главы республики претендуют еще три кандидата

ТАСС, 2 сентября. Отказ депутата Госдумы Сергея Сокола от участия в выборах главы Хакасии не приведет к их отмене. Об этом ТАСС сообщили в республиканском избиркоме.

"Формальных поводов [для отмены выборов] нет. У нас остаются еще три кандидатуры, это [перенос выборов] если остается один кандидат в первом туре", - сообщил собеседник агентства.

2 сентября Сокол заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья. Избирком республики рассмотрит его заявление 3 или 4 сентября.

10 сентября в республике пройдут выборы главы региона и депутатов Верховного совета Хакасии. Кроме Сокола, выдвинутого "Единой Россией", кандидатами на пост главы региона были зарегистрированы действующий глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), депутат Верховного совета Хакасии Михаил Молчанов (ЛДПР) и гендиректор авиазавода "Ирбис" Владимир Грудинин ("Коммунисты России").

Сокола экстренно госпитализировали 31 августа с обострением после ранее перенесенного перитонита. Как сообщила пресс-служба партии, врачи госпиталя имени А. А. Вишневского диагностировали у Сокола венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. 1 сентября секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил, что его состояние оценивается как тяжелое.

21 июля Сокол попал с перитонитом в городскую больницу Абакана, медики вовремя сделали ему операцию. Около недели он провел в реанимации, после чего еще несколько дней находился в больнице под наблюдением врачей. 1 августа в социальных сетях Сокол сообщил, что его выписали.