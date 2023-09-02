Захарова прокомментировала предложения ООН по зерновой сделке

По словам официального представителя МИД РФ, зерновая сделка и раньше подразумевала переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, но эти условия так и не заработали

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения СМИ о предложениях ООН по зерновой сделке, указала, что ранее это все тоже "подразумевалось", только не заработало.

"Раньше это все тоже "подразумевалось", только так и не заработало", - написала дипломат в своем Telegram-канале, комментируя информацию агентства Anadolu о том, что новый пакет предложений ООН по "зерновой сделке" подразумевает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозку активов российских компаний.

Реализация зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - была прекращена 17 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления с 18 июля. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС отмечал, что условия России остаются прежними: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам, после чего возможно рассмотрение реанимирования черноморской инициативы в соответствии с заявленными гуманитарными целями.