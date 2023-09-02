Пискарев назвал заявление представителя ЕС о выборах в России грубым вмешательством

Голосование состоится на всех территориях страны, где оно назначено, отметил Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал заявление представителя внешнеполитического ведомства ЕС Петера Стано о выборах в новых регионах РФ грубым вмешательством во внутренние дела страны и давлением на избирателей. Об этом сообщается в Telegram-канале думской комиссии.

"Расцениваем угрозы, прозвучавшие со стороны чиновника Евросоюза, как грубое вмешательства во внутренние дела России и давление на избирателей. Господину Стано не стоит сомневаться, выборы обязательно состоятся на всех территориях нашей страны, где они назначены, и пройдут в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, которое отвечает международным стандартам", - приводятся в сообщении слова Пискарева.

Он добавил, что Евросоюзу стоит призвать к ответу по всей строгости местных законов тех руководителей стран НАТО, которые "снабжают Киев смертоносным оружием и боеприпасами, поощряя ежедневные обстрелы тех самых территорий, о которых печется Петер Стано, в том числе больниц и школ, где расположены избирательные участки".

Кроме того, Пискарев отметил, что на Западе "стыдливо замалчивают неудобную правду" о равной ответственности Киева и его покровителей в ЕС за военные преступления на Украине. "Но когда-нибудь народы Европы обязательно с них спросят за это", - подчеркнул Пискарев.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано пригрозил привлечением к ответственности за проведение выборов в новых субъектах Российской Федерации. Выборы названы нарушением международного права, говорится в сообщении.