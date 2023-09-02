Жители ЛНР досрочно голосуют на придомовых территориях

Досрочное голосование проходит с 2 по 7 сентября

ЛУГАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Все участковые избирательные комиссии в Луганской Народной Республике (ЛНР) приступили к работе на досрочном голосовании. Как сообщила ТАСС заместитель председателя регионального избиркома Марианна Сумская, жители республики голосуют и на придомовых территориях.

"В республике стартовало досрочное голосование на отдаленных и труднодоступных территориях. Все участковые избирательные комиссии приступили к работе. При голосовании применяются дополнительные формы голосования, то есть люди голосуют в том числе на придомовых территориях", - сказала она.

30 августа Сумская сообщила, что досрочное голосование на выборах, назначенных на 10 сентября, на отдельных территориях ЛНР пройдет с 2 по 7 сентября.

Голосование на экстерриториальных участках

Голосование на экстерриториальных участках на выборах депутатов Народного совета (парламента) ЛНР проходит штатно, сообщила Сумская. "Продолжается голосование на избирательных участках, образованных за пределами республики. На всех избирательных участках голосование происходит в штатном режиме", - сказала она.

В понедельник в Telegram-канале Центрального избиркома РФ сообщалось, что явка на выборах депутатов парламента ЛНР на экстерриториальных участках составила 3,18% от общего числа избирателей.

Ранее Сумская сообщал, что в 81 субъекте РФ образовано 329 избирательных участков. Голосование на них пройдет с 1 по 4 сентября. С 1 по 3 сентября они будут работать с 08:00 до 20:00 мск, а 4 сентября - с 08:00 до 15:00 мск.

На места в парламенте ЛНР претендуют кандидаты от пяти региональных отделений партий, действующих в республике. По итогам жеребьевки в избирательных бюллетенях партии размещены в следующем порядке: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", Коммунистическая партия РФ. Всего региональными отделениями выдвинуто 338 кандидатов в депутаты парламента. Позднее двое написали заявление об исключении их из списка кандидатов, в итоге в выборах участвуют 336 кандидатов в депутаты Народного совета республики.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами.