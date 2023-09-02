Слуцкий назвал поддержанный Западом "мирный план" Зеленского "формулой войны"

Лидер ЛДПР отметил, что президент Украины и спонсоры его "террористического режима само слово "мир" загнали под свои кровавые двойные стандарты"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. "Мирный план" президента Украины Владимира Зеленского, который на Западе рассматривают как единственно возможный, по сути является "формулой войны". Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

"Собственно, все что требуется знать про подход коллективного Запада к мирному урегулированию. Не нужны мир и процветание на Украине ни Байдену, ни Боррелю, ни Зеленскому. Они и дальше готовы выдвигать различные "формулы" не мира, нет, а "войны" до последнего украинца и выжженной радиоактивной земли для будущих поколений, поставляя смертельные боеприпасы", - отметил Слуцкий.

Он добавил, что Зеленский и спонсоры его "террористического режима само слово "мир" загнали под свои кровавые двойные стандарты". "Мир гораздо шире и больше "золотого миллиарда". И лидеры стран, за которыми стоит большинство населения планеты, должны обязательно помнить об этом и не поддаваться на диктат Вашингтона", - считает Слуцкий.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что Евросоюз не рассматривает никаких иных предложений по урегулированию конфликта на Украине, кроме так называемого мирного плана ее президента Владимира Зеленского.

Зеленский впервые озвучил свой "мирный план" в ноябре 2022 года, выступая по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати. После этого Киев стал активно продвигать его, отказываясь обсуждать варианты урегулирования третьих сторон и отвергая предложения о посредничестве. В частности, с этой целью состоялись консультации 24 июня в Копенгагене и 5-6 августа в Джидде. Россию на эти встречи не приглашали.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.