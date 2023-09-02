Она пройдет 19-26 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября, а также примет участие в двусторонних встречах и многосторонних мероприятиях. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"5 сентября начнет свою работу 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию на ней возглавит министр иностранных дел России. Сергей Викторович Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи, которая пройдет с 19 по 26 сентября, а также примет участие в целом ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий, в том числе по линии СБ ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН", - информировали в дипведомстве.

За справедливый миропорядок

В ведомстве указали, что РФ на предстоящей сессии Генассамблеи будет отстаивать свои принципиальные подходы, закрепленные в принятой в марте этого года обновленной Концепции внешней политики России.

"Будем выступать за восстановление роли ООН в качестве центрального координирующего механизма в обеспечении и гармонизации интересов всех государств. Продолжим также добиваться сохранения межправительственной природы организации, строгого и неукоснительного соблюдения ее Устава, - добавили в МИД РФ. - Считаем недопустимой подмену закрепленных в нем общепринятых международно-правовых норм и принципов, включая суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела, конструкциями типа пресловутого "порядка, основанного на правилах", которые произвольно вырабатываются узкими группами стран и затем навязываются мировому сообществу в качестве якобы универсальных".

В дипведомстве также отметили, что российская делегация вместе с единомышленниками из числа государств глобального Юга будет последовательно прилагать усилия в целях построения подлинно справедливого и демократичного полицентричного миропорядка, недопущения политизации различных сфер межгосударственного сотрудничества, противодействия современным формам неоколониализма.

"Одной из таковых, безусловно, являются односторонние принудительные меры - санкции, которые беззастенчиво используются западными столицами для оказания прямого давления на правительства, проводящие самостоятельный внешнеполитический курс. Запад вводит подобные рестрикции, невзирая на их поистине глобальные разрушительные последствия, включающие усугубление мирового продовольственного кризиса и откат в реализации целей устойчивого развития", - констатировали в министерстве.

В МИД РФ отметили, что ооновская площадка "также превратилась в арену для нечистоплотных методов работы Запада". "Налицо попытки продавить контрпродуктивные политизированные решения в интересах узкой группы стран, прекратить или ограничить участие в структурах системы ООН представителей "неугодных" Западу правительств", - добавили в дипведомстве.

Спектр инициатив

Кроме того, на Смоленской площади информировали, что в период сессии российская делегация совместно с единомышленниками будет продвигать целый спектр инициатив по ключевым международным сюжетам. "Представим проекты традиционных резолюций Генеральной Ассамблеи в таких важных сферах, как укрепление архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения, предотвращение милитаризации космоса, формирование универсальных правил поведения в информационном пространстве и противодействие героизации нацизма, - пояснили в МИД РФ. - Приглашаем всех ответственных членов мирового сообщества вновь поддержать эти и другие российские начинания".