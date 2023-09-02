В Запорожской области заявили об отсутствии нарушений на выборах в Токмаке

Голосование проходит в Токмакском районе у линии боевого соприкосновения

ТОКМАК /Запорожская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Досрочные выборы в Токмакском районе Запорожской области, расположенном на линии боевого соприкосновения, проходят без нарушений. Об этом сообщил журналистам зампред Общественной палаты Запорожской области, глава штаба по общественному наблюдению за выборами в регионе Антон Бибаров-Государев.

"Общественные наблюдатели сопровождают членов УИК в ходе досрочного голосования. Важно отметить, что Токмакский район достаточно близок к линии боевого соприкосновения, отсюда, соответственно, и повышенные риски, но тем не менее, представители и Общественной палаты, и общественного наблюдения сегодня присутствуют с членами УИК и обеспечивают наблюдение за законностью и чистотой избирательного процесса. Нарушений нет", - сказал Бибаров-Государев, отвечая на вопрос ТАСС.

Во время поездки руководителя группы общественных наблюдателей в Токмак, город обстреляли кассетными боеприпасами Вооруженные силы Украины, в результате попадания загорелся трансформатор на улице Короленко.

"Что общественные наблюдатели, что члены УИК достаточно хорошо подготовлены, мы видим, что голосование соответствует требованиям законодательства, обеспечивает и тайну голосования, и возможность жителей Токмаксого района свой голос отдать, кому они считают нужным", - добавил он.

Как сообщил и.о. главы ВГА Токмакского района Алексей Алипов в Токмаке участки готовы к очному голосованию. "У нас продолжается досрочное голосование в Токмакском районе уже третий день, сформированы выездные группы, которые совершают подомовой обход. Группы работают в сопровождении сотрудников полиции и Росгвардии. Все идет в штатном режиме, безопасность обеспечена <...> Все участки готовы. Голосование в городе будет осуществляться 8 и 9 сентября, 10 сентября будут работать избирательные участки в самом городе", - сказал он.

В Запорожской области идет третий день досрочного голосования в труднодоступных районах и населенных пунктах у линии боевого соприкосновения. Досрочное голосование, которое продлится восемь дней, пройдет в 375 населенных пунктах области, где зарегистрированы более 214 тыс. избирателей. При досрочном голосовании задействовано 122 группы сотрудников из 61 УИК, которые проводят подомовой обход граждан. Всего в Запорожской области более 496 тыс. избирателей. В сентябре 2023 года жители Запорожской области впервые после вхождения в состав Российской Федерации выбирают 40 депутатов законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях. Выборы проходят по спискам от политических партий.