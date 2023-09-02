В ДНР явка на выборах в парламент по итогам 3-го дня голосования составила 24,61%

На голосовании в Донецкий городской совет явка достигла 27,38%, отметил председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий

ДОНЕЦК, 2 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР) по итогам трех дней досрочного голосования и двух дней голосования на экстерриториальных участках составила 24,61%, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

Явка на выборах в Народный совет ДНР по итогам первых двух дней досрочного голосования и голосования на экстерриториальных участках составляла 11,6%, на выборах депутатов в Донецкий городской совет - 15,2%.

"Завершился третий день досрочного голосования ДНР и второй день голосования на экстерриториальных участках. Сегодня, по предварительным данным, явка на выборах депутатов Народного совета ДНР - 24,61%, на выборах в Донецкий городской совет - 27,38%", - сказал Высоцкий.

Он добавил, что результаты голосования на экстерриториальных участках станут известны по итогам голосования 8-10 сентября. Жалоб, которые могут повлиять на ход выборов, пока не поступало. Подобных нарушений также не выявлено.

Досрочное голосование на выборах в парламент региона и муниципальные советы началось в четверг в ДНР, выездные группы 495 избирательных участков отправились по адресам в тех районах региона, где оперативная обстановка не позволила провести очное голосование. Завершится досрочное голосование 7 сентября. Также с 1 по 4 сентября проходит голосование на 329 экстерриториальных участках в 81 регионе РФ, на которых могут проголосовать все граждане, имеющие прописку в ДНР.

Единый день голосования в этом году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут 90 депутатов Народного совета (парламента) и 435 депутатов в 20 муниципальных округах. Зарегистрированы пять политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Число кандидатов на выборах в парламент Донецкой Народной Республики и муниципальные советы составляет более 3,5 тыс. человек.