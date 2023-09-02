Мединского наградили грамотой и медалью за сохранение памяти о генерале Скобелеве

Такое решение связано с установлением памятника военачальнику в 2014 году

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Скобелевский комитет наградил председателя Российского военно-исторического общества (РВИО), помощника президента РФ Владимира Мединского грамотой и медалью "180 лет Михаилу Дмитриевичу Скобелеву" за вклад в сохранение исторического воинского наследия и памяти выдающегося полководца и государственного деятеля России Михаила Скобелева. Об этом сообщается на сайте РВИО.

"В 2013 году, после десятилетий тщетных попыток добиться установки памятника, в Российское военно-историческое общество обратился президент международного общества "Скобелевский комитет", дважды Герой Советского Союза космонавт Алексей Леонов, инициативу об установке памятника поддержал председатель РВИО Владимир Мединский. Спустя год, 9 декабря 2014 года, монумент, изготовленный по проекту скульптора Александра Рукавишникова, был открыт в сквере перед зданием Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ", - говорится в сообщении.

В 2014 году у здания Академии Генштаба Российским военно-историческим обществом был установлен мемориал генералу Скобелеву. Инициатива установки памятника появилась еще в начале 1990-х годов. В 2007 году был проведен конкурс на лучшую скульптурную композицию и определен победитель. Однако монумент так и не был установлен из-за отсутствия средств.

Как тогда отметил космонавт, благодаря решительности председателя Российского военно-исторического общества была реализована инициатива, за которую Леонов боролся почти 30 лет.

В 1912 году, напомнили в РВИО, на Тверской площади в Москве на народные средства был поставлен памятник Михаилу Скобелеву, но в 1918 году монумент был снесен согласно декрету "О снятии памятников царей и их слуг и выработке проектов памятников Российской Империи".

Михаил Скобелев (1843-1882) - выдающийся русский военачальник и стратег, участник Среднеазиатских войн Российской империи и Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, освободитель Болгарии. Современники считали его полководцем, по таланту равным Суворову.