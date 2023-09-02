Явка на выборах в Херсонскую облдуму составила 19,93% в первый день голосования

Председатель избиркома региона Марина Захарова отметила, что голосование прошло спокойно, в штатном режиме

ГЕНИЧЕСК, 2 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов Херсонской областной думы составила 19,93% по итогам первого дня досрочного голосования с учетом экстерриториальных участков. Об этом сообщила журналистам председатель избиркома региона Марина Захарова.

"Завершился первый день досрочного голосования, который проходил в муниципалитетах Херсонской области, - сказала она. - На сегодняшний день явка наших избирателей составила 19,93%, это с учетом экстерриториальных избирательных участков, а также участков, на которых сегодня было досрочное голосование".

Захарова подчеркнула, что все участковые комиссии приступили к работе вовремя, голосование прошло спокойно, в штатном режиме.

Обстановка на участках в прифронтовых районах

2 сентября досрочное голосование стартовало в восьми муниципальных округах региона: в Великолепетихинском, Горностаевском, Ивановском, Каланчакском, Новокаховском, Новотроицком, Скадовском, Чаплынском. Корреспонденты ТАСС побывали в Великой Лепетихе и Таврийске Новокаховского округа.

Выборы на стационарном участке в Таврийске проходили в спокойной атмосфере, обошлось без происшествий. Этот участок посетили председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова и мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. "Вот этого дня ждали более 30 лет, мы все рады. <…> Явка более чем высокая", - сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом ТАСС. Мэр отметил, что обстановка в городе, как обычно, неспокойная, всю ночь были обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.

"Вопросу безопасности мы уделили очень большое внимание, прошло очень много консультаций, был выработан алгоритм, согласно которому каждая мобильная группа обеспечивается охраной силами МВД и Росгвардии", - сообщила Захарова журналистам.

Избиратели в Великой Лепетике отмечали, что пришли проголосовать "за светлое будущее". И. о. главы Великолепетихинского округа Илья Каширин рассказал, что, несмотря на нахождение в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, власти стараются наладить в этом районе мирную жизнь. По его словам, многие стали возвращаться домой после эвакуации. На вопрос корреспондента ТАСС об обстановке непосредственно в день голосования он отметил, что все спокойно.

О голосовании

Для граждан с регистрацией в Херсонской области, но проживающих за ее пределами, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ открылись 329 экстерриториальных участков. Этап досрочного голосования продлится со 2 до 7 сентября. С 5 сентября на выборах проголосуют в Алёшкинском, Верхнерогачинском, Геническом, Голопристанском, Каховском, Нижнесерогозском округах.