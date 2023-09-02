В Запорожье явка за три дня голосования составила 11,21%

Председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко отметила, что голосовали и жители села Работино, которые из-за активных боевых действий были вынуждены уехать в Токмак

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Активность избирателей за три дня досрочного голосования на выборах в Законодательное собрание Запорожской области составила 11,21%, сообщила ТАСС председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

"Активность избирателей к этому времени составляет 11,21 %. Никаких нарушений в ходе предварительного голосования не обнаружено", - сказала Катющенко.

Она добавила, что 2 сентября в голосовании смогли принять участие жители села Работино, которые из-за активных боевых действий были вынуждены уехать в Токмак. "К ним пришли члены участковых избирательных комиссий и люди смогли проголосовать на дому", - сказала она.

Глава регионального избиркома подчеркнула, что обстрелы Токмака 2 сентября никак не повлияли на работу избирательных комиссий. "Члены участковых избирательных комиссий не из пугливых у нас. Они спокойно переждали обстрел. Тем более они живут на той территории и знают, как им действовать в этой ситуации", - сказала она.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области будут избраны 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления. При этом в регионе 31 августа началось досрочное голосование, которое завершится 7 сентября.