В ЛНР более 3,5 тыс. жителей зарегистрировались в "Мобильном избирателе"

Заявление для голосования по месту нахождения можно подать через отделения МФЦ, любую территориальную или участковую избирательную комиссию и портал "Госуслуги"

ЛУГАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. жителей Луганской Народной Республики проголосовали на выборах депутатов Народного совета (парламента) ЛНР через механизм "Мобильный избиратель", сообщается в Telegram-канале избиркома республики.

"Механизмом "Мобильный избиратель" - голосованием по месту нахождения - уже воспользовались более 3 500 граждан Луганской Народной Республики", - сказано в сообщении.

В избиркоме отметили, что прием заявлений для голосования не по месту регистрации, а по месту своего нахождения на любом избирательном участке ЛНР заканчивается 4 сентября. Заявление можно подать через отделения МФЦ, любую территориальную или участковую избирательную комиссию, а также через портал "Госуслуги".

3 июля глава избиркома ЛНР Елена Кравченко сообщала ТАСС, что граждане РФ, имеющие регистрацию по месту жительства на территории ЛНР, на выборах депутатов парламента региона смогут проголосовать 8-10 сентября в любой точке республики, а также в других субъектах РФ. По ее словам, во время голосования будет реализован механизм "Мобильный избиратель" для тех, кто во время голосования будет находиться не по месту регистрации.

В парламент ЛНР претендуют кандидаты от пяти региональных отделений партий, действующих в республике. По итогам жеребьевки в избирательных бюллетенях партии размещены в следующем порядке: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", Коммунистическая партия РФ. Всего реготделениями было выдвинуто 338 кандидатов в депутаты. Позже двое написали заявление об исключении из списка.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами.