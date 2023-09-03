Слуцкий назвал условие, при котором "план Зеленского" может быть реальным

По мнению председателя ЛДПР, "формула мира" президента Украины наполнится реальным содержанием только в случае деоккупации от неонацистского режима территории страны

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. "Мирный план" президента Украины Владимира Зеленского реален только в случае, если он предполагает освобождение территории Украины от неонацистского режима. Об этом председатель ЛДПР Леонид Слуцкий написал в своем Telegram-канале.

"Зеленскому и Ко - встречное предложение: деоккупировать от неонацистского режима территорию Украины. Лишь в этом случае "формула мира", о которой он намерен говорить с трибуны ООН, наполнится реальным содержанием", - написал политик.

Ранее Слуцкий заявил, что мирный план Зеленского является "формулой войны".

Зеленский впервые озвучил свой "мирный план" в ноябре прошлого года, выступая по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати. После этого Киев стал активно продвигать его, отказываясь обсуждать варианты урегулирования третьих сторон и отвергая предложения о посредничестве. В частности, с этой целью состоялись консультации 24 июня в Копенгагене и 5-6 августа в Джидде. Россию на эти встречи не приглашали.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.