3 сентября, 02:48
Единый день голосования

В Хакасии исключили депутата Госдумы Сокола из числа кандидатов на пост главы региона

Софья Сандурская/ ТАСС
Депутат Государственной думы Сергей Сокол
© Софья Сандурская/ ТАСС

Это связано с состоянием его здоровья

ТАСС, 3 сентября. Избирательная комиссия Хакасии аннулировала регистрацию в качестве кандидата на пост главы региона депутата Госдумы Сергея Сокола, выдвинутого партией "Единая Россия". Об этом ТАСС сообщил председатель избиркома Александр Чуманин.

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"Приняли решение о признании аннулирования регистрации [Сокола] и исключения его из бюллетеней", - сообщил собеседник агентства.

Чуманин добавил, что Сокол остается лидером списка "Единой России" на выборах в Верховный совет республики, которые пройдут одновременно с выборами главы региона.

Ранее Сокол заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья.

В единый день голосования 10 сентября в Хакасии пройдут выборы главы региона и депутатов Верховного совета. Кроме Сокола кандидатами на пост главы региона были зарегистрированы: действующий глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), депутат Верховного совета республики Михаил Молчанов (ЛДПР) и гендиректор авиазавода "Ирбис" Владимир Грудинин ("Коммунисты России"). 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияСокол, Сергей МихайловичХакасия
© Информационное агентство ТАСС
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