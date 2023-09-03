В Хакасии исключили депутата Госдумы Сокола из числа кандидатов на пост главы региона

Это связано с состоянием его здоровья

ТАСС, 3 сентября. Избирательная комиссия Хакасии аннулировала регистрацию в качестве кандидата на пост главы региона депутата Госдумы Сергея Сокола, выдвинутого партией "Единая Россия". Об этом ТАСС сообщил председатель избиркома Александр Чуманин.

"Приняли решение о признании аннулирования регистрации [Сокола] и исключения его из бюллетеней", - сообщил собеседник агентства.

Чуманин добавил, что Сокол остается лидером списка "Единой России" на выборах в Верховный совет республики, которые пройдут одновременно с выборами главы региона.

Ранее Сокол заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья.

В единый день голосования 10 сентября в Хакасии пройдут выборы главы региона и депутатов Верховного совета. Кроме Сокола кандидатами на пост главы региона были зарегистрированы: действующий глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), депутат Верховного совета республики Михаил Молчанов (ЛДПР) и гендиректор авиазавода "Ирбис" Владимир Грудинин ("Коммунисты России").