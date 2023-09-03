3 сентября, 03:42,
обновлено 3 сентября, 03:46

Медведев заявил о необходимости отказа Японии от новой милитаризации

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

По мнению зампреда Совбеза России, Токио также должен в полном объеме признать итоги Второй мировой войны

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Читайте также
Медведев: США атомной бомбардировкой Японии в 1945 году показали свое истинное лицоЯпония назвала "недопустимой ядерную риторику", комментируя слова Медведева

"Прискорбно, что власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны. Они стали наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец", - сказал Медведев на мероприятиях в Южно-Сахалинске по случаю отмечаемого 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. По его словам, в Японии при поддержке американских кураторов активно расширяется военная инфраструктура, идут закупки иностранного вооружения, в том числе и наступательного, отменяются ограничения на так называемые Силы самообороны и военные операции за рубежом, "проходят войсковые учения вблизи Курильских островов, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Япония должна извлечь уроки из истории, памятную дату которой мы сегодня отмечаем, и в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей. Отказаться от милитаристских планов во благо своего собственного народа", - подчеркнул зампред Совбеза. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичЯпонияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация