Медведев: США атомной бомбардировкой Японии в 1945 году показали свое истинное лицо

Зампред Совбеза России отметил, что Соединенные Штаты таким образом хотели продемонстрировать собственные имперские амбиции

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Использование без военной необходимости атомного оружия против Японии в 1945 году показало истинное лицо Соединенных Штатов Америки, которые сегодня ведут себя точно так же. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на праздновании в Южно-Сахалинске отмечаемого 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

"Именно тогда (в конце Второй мировой войны - прим. ТАСС) свое истинное лицо показали США, которых мы считали на тот момент своими союзниками. В августе 1945 года американские войска сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Как известно, военного смысла в этом не было, Америка лишь хотела продемонстрировать собственные имперские амбиции и грубую силу", - сказал Медведев.

"Точно так же США готовы действовать и сейчас, когда руками своих вассалов ведут гибридные войны на всех континентах мира, в том числе и на Украине", - подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев напомнил, что после капитуляции фашистской Германии в мае 1945 года милитаристская Япония оставалась источником военной угрозы и Советский Союз приступил к выполнению обязательств, закрепленных в документах Ялтинской конференции, в результате чего "императорскую армию на Дальнем Востоке ждал быстрый и бесславный конец". "Действия советских войск принесли долгожданный мир и свободу на Сахалин и Курилы. При поддержке народа Китая наша армия вытеснила японских оккупантов с северо-востока этой страны, советские войска освободили и часть Кореи", - отметил замглавы СБ РФ.

Новую памятную дату - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (3 сентября) - установили в России в июне.