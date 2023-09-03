Медведев прокомментировал претензии Японии в связи с поездками руководства РФ на Курилы

Как заявил зампред Совбеза РФ, российские власти волнуют чувства населения только своей страны

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на протесты Японии против поездок российских государственных деятелей на Курилы заявил, что власти РФ волнуют чувства только российского, а не какого-то другого населения. На совещании в Южно-Сахалинске политик раскритиковал Токио за помощь киевскому режиму и втягивание в военную конфронтацию.

"Специально говорю об этом здесь, на Сахалинской земле, чтобы нас услышали еще раз те, кто самым внимательным образом отслеживают перемещения руководства РФ по территории нашей страны и пытаются высказывать всякие озабоченности, говорить о чувствах населения и так далее. Нас волнуют только чувства нашего населения, и они должны об этом помнить", - сказал Медведев. Видеозапись с фрагментом совещания опубликована в его Telegram-канале.

Токио неоднократно выступало с протестами в связи с поездками российских официальных лиц на Курилы. В частности, после посещения Медведевым, на тот момент премьер-министром РФ, острова Итуруп в августе 2019 года МИД Японии назвал эту поездку неприемлемой и "ранящей чувства японских жителей".

Москва и Токио с середины прошлого века вели переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что суверенитет Москвы над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В марте 2022 года МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного договора из-за введения Японией односторонних ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Москва также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.