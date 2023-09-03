Дума осенью продолжит разработку мер по противодействию терроризму в России

Как отметил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, для ликвидации террористических проявлений правоохранительным органам нужны правовые инструменты

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что Госдума в осеннюю сессию доработает законодательство для предупреждения и ликвидации террористических проявлений на территории РФ.

"Обязательно будем дорабатывать наше законодательство с тем, чтобы у наших правоохранительных органов и спецслужб были все правовые инструменты, необходимые для предупреждения и ликвидации террористических проявлений на территории нашей страны, - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. - В осеннюю сессию продолжим разработку адекватных мер по противодействию терроризму, экстремизму и вмешательству в наши внутренние дела".

Пискарев напомнил, что 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. "19 лет назад произошел один из самых ужасающих и бесчеловечных терактов в нашей стране. Сегодня мы вспоминаем всех соотечественников, погибших от рук террористов в Беслане и в других городах, склоняем головы в память о сотрудниках правоохранительных органов, отдавших свои жизни при выполнении служебного долга", - подчеркнул он.

Теракт в Беслане

В результате захвата террористами 1-3 сентября 2004 года бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли 334 человека, 186 из них - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.