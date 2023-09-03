Володин и депутаты Госдумы прибыли с рабочей поездкой в Псковскую область

Они примут участие в расширенном заседании Совета Парламентского собрания Белоруссии и России

ПСКОВ, 3 сентября. / ТАСС/. Председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты прибыли в Псковскую область с двухдневной рабочей поездкой для участия в расширенном заседании Совета Парламентского собрания Белоруссии и России, передает корреспондент ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе Госдумы, на заседании 4 сентября планируется заслушать информацию министров труда и социальной защиты РФ и Белоруссии по вопросам создания единых социальных стандартов для граждан двух стран. "Также в планах депутатов - обсудить подготовку проекта бюджета Союзного государства на будущий год", - рассказали там.

Парламентское собрание снова проходит в приграничном регионе. Ранее депутаты встречались в Брянске и Витебске. Следующее заседание запланировано в Смоленске. Как ранее заявлял Вячеслав Володин, такой подход позволяет более эффективно выстроить коммуникации в рамках приграничного сотрудничества двух стран.

В составе делегации от Государственной Думы: первый заместитель председателя палаты парламента Иван Мельников, первым зампредседателя думского по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев, глава комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Виктор Пинский, зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, член комитета по бюджету и налогам Виктор Селиверстов.