В посольстве заявили, что отзыв посла Нигерии в РФ не скажется на отношениях с Россией

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Решение об отзыве или замене посла Нигерии в РФ не скажется на отношениях с Россией. Об этом заявили ТАСС в посольстве РФ в Нигерии, комментируя информацию о решении нигерийского президента Бола Тинубу отозвать всех послов в других странах.

"На наших двусторонних отношениях это никак не скажется, - указали в диппредставительстве. - При правильном и качественном межгосударственном диалоге такие события, как временное отсутствие посла или его замена, никак не влияют на сами отношения".