Явка на выборах в парламент ДНР по итогам четырех дней голосования составила 37,56%

В республике и на экстерриториальных участках проводится досрочное голосование

ДОНЕЦК, 3 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Народный совет Донецкой Народной Республики по итогам четырех дней досрочного голосования и трех дней голосования на экстерриториальных участках составила 37,56%. Об этом сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

"Результаты предварительной явки: на выборах депутатов Народного совета - 37,56%, на выборах Донецкого городского совета - 39,10%", - сказал Высоцкий.

Явка на выборах в Народный совет Донецкой Народной Республики по итогам первых трех дней досрочного голосования и голосования на экстерриториальных участках составила 24,61%, на выборах депутатов в Донецкий городской совет - 27,38%.