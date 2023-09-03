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Единый день голосования

Явка на выборах в парламент ДНР по итогам четырех дней голосования составила 37,56%

В республике и на экстерриториальных участках проводится досрочное голосование

ДОНЕЦК, 3 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Народный совет Донецкой Народной Республики по итогам четырех дней досрочного голосования и трех дней голосования на экстерриториальных участках составила 37,56%. Об этом сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

"Результаты предварительной явки: на выборах депутатов Народного совета - 37,56%, на выборах Донецкого городского совета - 39,10%", - сказал Высоцкий.

Явка на выборах в Народный совет Донецкой Народной Республики по итогам первых трех дней досрочного голосования и голосования на экстерриториальных участках составила 24,61%, на выборах депутатов в Донецкий городской совет - 27,38%. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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