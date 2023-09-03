Явка на выборах в Херсонскую облдуму превысила 35% во второй день досрочного голосования

Председатель избиркома региона Марина Захарова заверила, что голосование прошло без происшествий

ГЕНИЧЕСК, 3 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов Херсонской областной думы составила 37,66% по итогам второго дня досрочного голосования с учетом экстерриториальных участков. Об этом сообщила журналистам председатель избиркома региона Марина Захарова.

"О желании наших избирателей прийти на участки и отдать свой голос за депутатов в Херсонскую областную думу и местные советы свидетельствует и явка, которая на данный момент составляет 37,66%", - сказала она, уточнив, что это явка с учетом экстерриториальных участков.

Захарова подчеркнула, что голосование прошло в штатном режиме, без происшествий. Она отметила, что люди с энтузиазмом принимают участие в выборах.

Для граждан с регистрацией в Херсонской области, но проживающих за ее пределами, с 1 по 4 сентября в 81 регионе России открылись 329 экстерриториальных участков. 2 сентября досрочное голосование стартовало в восьми муниципальных округах региона: в Великолепетихинском, Горностаевском, Ивановском, Каланчакском, Новокаховском, Новотроицком, Скадовском, Чаплынском. С 5 сентября на выборах проголосуют в Алёшкинском, Верхнерогачинском, Геническом, Голопристанском, Каховском, Нижнесерогозском округах. Этап досрочного голосования продлится до 7 сентября.