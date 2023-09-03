Явка за четыре дня предварительного голосования в Запорожской области составила 18,47%

3 сентября под обстрел со стороны ВСУ попали члены участковой избирательной комиссии, работавшие у села Очеретоватое

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Активность избирателей за четыре дня досрочного голосования на выборах в Законодательное собрание Запорожской области составила 18,47%, сообщила ТАСС председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

"Активность избирателей к этому времени составляет 18,47%. Нарушений в ходе предварительного голосования не обнаружено", - сказала Катющенко.

Она добавила, что в течение последних дней члены участковых избирательных комиссий, работающие в населенных пунктах у линии боевого соприкосновения, не раз становились свидетелями обстрелов. Так, 3 сентября под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины попали члены участковой избирательной комиссии, работавшие у села Очеретоватое.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области будут избраны 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления. При этом в регионе 31 августа началось досрочное голосование, которое завершится 7 сентября.