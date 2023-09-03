Более 21% избирателей проголосовали на выборах в парламент ЛНР

Явка на выборах в Совет городского округа Луганска составила 0,37%

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики на экстерриториальных участках составила более 21% от общего числа избирателей. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК России.

"Всего по состоянию на 20:00 проголосовали в Народный совет ЛНР - 21,87%, Совет городского округа Луганска - 0,37%", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу в Telegram-канале ЦИК сообщалось, что явка на выборах депутатов в парламент ЛНР на экстерриториальных участках составила более 11% от общего числа избирателей.

На места в парламенте ЛНР претендуют кандидаты от пяти региональных отделений партий, действующих в республике. По итогам жеребьевки в избирательных бюллетенях партии размещены в следующем порядке: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", Коммунистическая партия РФ. Всего региональными отделениями выдвинуто 338 кандидатов в депутаты парламента. Позднее двое написали заявление об исключении их из списка кандидатов, в итоге в выборах участвуют 336 кандидатов в депутаты Народного совета республики.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами.