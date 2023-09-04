Путин и Эрдоган в Сочи обсудят перспективы зерновой сделки и урегулирования на Украине

Это будет первая встреча президентов России и Турции после выхода РФ из Черноморской инициативы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник отправится в Сочи, где проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом журналистам сообщили пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и пресс-служба Кремля.

Как ранее сообщал российский лидер, такая договоренность между ним и его визави была достигнута еще до президентских и парламентских выборов в Турции, однако по политическим соображениям решено было отложить встречу на более поздний срок, чтобы это не выглядело попыткой повлиять на результат народного волеизъявления.

Несмотря на то, что Путин и Эрдоган находятся на постоянной связи, предстоящая встреча в Сочи будет первым очным контактом двух лидеров с момента выхода России из Черноморской инициативы.

Политический фон

Поездка Эрдогана в Сочи станет возможностью для лидеров двух стран прояснить проблемные моменты в отношениях, которые в последнее время стали напряженными. Как признают турецкие аналитики, Москва без позитива наблюдает за потеплением между Анкарой и Вашингтоном, недовольна недавним решением Турции вернуть на Украину командиров "Азова" (запрещен в РФ, признан террористической организацией) и ее словами поддержки в адрес Киева в текущем конфликте. Турция в свою очередь оказалась очень расстроена крахом зерновой сделки, а также тем, что ее парламентерские усилия в украинском конфликте не могут пока привести хотя бы к промежуточному результату.

Ожидаемая повестка

По словам Пескова, переговоры намечены на середину дня понедельника. Как отметили в пресс-службе Кремля, "планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику".

Ожидается, что главными темами переговоров с Путиным для Эрдогана будут в целом пути мирного урегулирования конфликта России и Украины и зерновая сделка. Турецкий лидер в качестве посредника, говорящего и с Москвой, и с Киевом, вероятно, передаст российскому президенту как позиции турецких партнеров на Западе, так и свои предложения по урегулированию. Он заинтересован в проведении в Турции новых переговоров для поиска мирного решения и хочет сохранить баланс и определенную равноудаленность между двумя противоборствующими сторонами.

Сложности есть с зерновой сделкой. Турция старается найти пути для возвращения РФ в договоренности, заявляет, что совместно с ООН разработала некие новые предложения. Эрдоган изложит их Путину и, скорее всего, передаст сообщения от союзников. Он попытается убедить президента РФ рассмотреть вариант возрождения сделки на изначальных условиях. Шансы на это малы, поскольку Россия заняла принципиальную позицию, требуя не обещаний, а четких гарантий.

Российское альтернативное предложение о поставке в Турцию 1 млн тонн зерна для переработки в Анкаре заметили и заинтересовались. Однако каких-то обстоятельных официальных оценок этой инициативе от властей пока не поступило. По словам Пескова, "каких-то конкретных итогов этого обсуждения пока нет", но обсуждение будет продолжаться на самых разных уровнях. Как ранее сообщил ТАСС местный источник, реализация этого плана может осложниться политическими нюансами, вызвав недовольство Запада. Но Эрдоган получит от Путина детальную информацию о том, как такие поставки могут быть организованы, и какую именно роль сыграет в них Катар, партнер Турции в регионе.

Помимо украинского трека, лидеры обсудят сирийскую проблематику. На фоне Украины внимание к происходящему там немного снизилось, но работа продолжается. Россия содействует нормализации отношений Анкары и Дамаска. Остается важным вопрос с обеспечением безопасности на севере Сирии. Осложняет этот процесс деятельность США, которая, судя по официальным заявлениям и Москвы, и Анкары, вызывает недовольство обеих стран.

В контексте двусторонних отношений, торговли и экономики, от лидеров не стоит ждать каких-то новых заявлений. На этом этапе совместные проекты реализуются без острых проблем. Вопросы газового хаба и возможный проект поставок газа в Европу через мощности "Турецкого потока", скорее всего, будет в повестке встречи президентов. Ситуация с хабом пока развивается очень медленно из-за большого объема нерешенных юридических вопросов. Новый маршрут поставок газа потребует гораздо более широкого консенсуса, нежели только согласия Эрдогана и Путина.