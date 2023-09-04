Володин проведет заседание Совета Парламентского собрания Союза Белоруссии и России

В ходе мероприятия в Пскове с докладами выступят министры труда и социальной защиты стран Антон Котяков и Ирина Костевич

ПСКОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин проведет 4 сентября расширенное заседание Совета собрания, на котором будут обсуждаться вопросы создания единых социальных стандартов для граждан двух стран.

Как ранее пояснили в пресс-службе Госдумы, в ходе мероприятия планируется заслушать информацию министров труда и социальной защиты РФ и Белоруссии Антона Котякова и Ирины Костевич. Также в планах депутатов - обсудить подготовку проекта бюджета Союзного государства на будущий год. В делегацию от Государственной думы вошли первый вице-спикер Иван Мельников, глава комиссии по регламенту и обеспечению деятельности палаты парламента Виктор Пинский, зампредседателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров и член комитета по бюджету и налогам Виктор Селиверстов.

Накануне Володин в ходе визита в Псковскую область провел рабочую встречу с председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко. Они обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия в рамках Союзного государства, дальнейшей гармонизации и сближения законодательства, реализации 28 интеграционных союзных программ, определенных президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.