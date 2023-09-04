4 сентября, 06:30,
обновлено 4 сентября, 06:46

Пушилин заявил, что замена министра обороны Украины ничего не меняет для России

EPA-EFE/ RONALD WITTEK
Министр обороны Украины Алексей Резников
© EPA-EFE/ RONALD WITTEK

По словам врио главы ДНР, Алексей Резников "себя достаточно серьезно дискредитировал"

ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Анонсированная смена министра обороны Украины для России ничего не меняет. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил снять Алексея Резникова с поста министра обороны, и предложил заменить его Рустемом Умеровым, который сейчас возглавляет Фонд государственного имущества Украины.

"Для нас это ничего не меняет. Это внутриполитическая кухня, Резников себя достаточно серьезно дискредитировал", - сказал Пушилин. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичРезников, Алексей Юрьевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация