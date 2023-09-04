На выборах в Бурятии будут работать более 1,6 тыс. общественных наблюдателей

Голосование за депутатов регионального Законодательного собрания - Народного хурала республики седьмого созыва пройдет 10 сентября

УЛАН-УДЭ, 4 сентября. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. общественных наблюдателей будут работать в Единый день голосования в Бурятии. Об этом сообщила журналистам председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.

"В этот день на 710 УИК будут работать 1 610 общественных наблюдателей от Общественной палаты Бурятии, все они прошли специальное обучение. Кроме них, будут задействованы общественные наблюдатели от политических партий и от одномандатников, которые представляют свои кандидатуры на выборах в Народный хурал", - сказала Думнова.

По ее словам, общественные наблюдатели - люди разного возраста - от 18 до 65 лет - медики, спортсмены, педагоги, спортсмены, представители предприятий Бурятии. "Заключены соглашения с 18 некоммерческими организациями Бурятии, тремя политическими партиями - ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Единая Россия", - отметила Думнова - Две партии - КПРФ и "Новые люди" - отказались от возможности общественного наблюдения в Единый день голосования". В число общественных наблюдателей вошли также 250 блогеров: в своих аккаунтах они покажут, как будет проходить голосование на участках.

В Единый день голосования с 08:00 до 21:00 по местному времени (03:00 - 16:00 мск) в Улан-Удэ будет работать Центр общественного наблюдения, в его составе 15 человек - это политологи, юристы, социологи, члены Общественной палаты Бурятии. Если в ходе выборов возникнут спорные вопросы, они будут готовы разбираться.

10 сентября в регионе состоятся выборы депутатов регионального Законодательного собрания - Народного хурала Республики Бурятия седьмого созыва. Однопалатный 66-местный парламент республики избирается по смешанной системе: половина депутатов избираются по пропорциональной системе, другая - по одномандатным избирательным округам на основе мажоритарной системы. Депутаты назначаются сроком на пять лет.