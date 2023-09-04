4 сентября, 07:16
Военная операция на Украине

Сальдо: Резников стал для Зеленского козлом отпущения из-за провала контрнаступления

По словам врио губернатора Херсонской области, Рустем Умеров, которого намерены назначить на пост главы Минобороны Украины, не является политиком, военным специалистом или управленцем

ГЕНИЧЕСК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить с поста министра обороны Алексея Резникова, чтобы сделать его козлом отпущения за проваленное контрнаступление. Такое мнение выразил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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"Зеленскому нужен козел отпущения, ведь националисты и Запад требуют найти виновных за провал так называемого контрнаступления. Военные начальники еще нужны, это даже Зеленский понимает. А вот гражданский министр обороны в киевском режиме на военные действия никак не влияет. Поэтому главарь режима и выбрал в качестве жертвы Резникова, выходца не из его команды, которого ему не жалко", - сказал он.

Сальдо отметил, что Рустем Умеров, которым хотят заменить Резникова, не является политиком, военным специалистом или управленцем. "Зато он отметился на так называемой блокаде Крыма в 2015-2016 годах, где был правой рукой главного организатора блокады террориста [Ленура] Ислямова. Толку для военной организации от такого министра не предвидится", - добавил врио губернатора.

По его мнению, подобное назначение может быть попыткой Зеленского улучшить отношения с Турцией. "Зеленский наивно предполагает, что там поддерживают экстремистов крымско-татарского происхождения. Глупая идея, если так. В Турции отлично понимают, что вся крымско-татарская община живет в России - в Крыму и Херсонской области. Отщепенцы типа Умерова или Ислямова на нее никакого влияния не имеют и заслужили лишь презрение крымско-татарского народа", - подчеркнул Сальдо.

О замене в Министерстве обороны Украины

В воскресенье Зеленский заявил, что решил снять Резникова с поста министра обороны, и предложил заменить его Умеровым, который сейчас возглавляет Фонд государственного имущества Украины.

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Министерство обороны и лично Резников не раз становились объектами критики на Украине из-за коррупционных скандалов. В частности, в январе агентство УНИАН и газета "Зеркало недели" опубликовали результаты журналистского расследования, авторы которого на основании ряда документов выяснили, что военное ведомство закупает продукты для военнослужащих вдвое или втрое дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах Киева. Тогда эти публикации Резников назвал информационным вбросом с целью очернить руководство ведомства и объяснил данные из опубликованных накладных "ошибкой при переводе штук в килограммы".

Уже в августе разгорелся очередной скандал, названный на Украине курткогейтом. Так, журналисты выяснили, что осенью 2022 года военное ведомство заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для ВС Украины. Согласно сопроводительным документам, в одной из партий на Украину должны были поставить 4 900 курток на $142 тыс. Однако в итоге цена выросла до $421 тыс. Кроме того, выяснилось, что фирма-поставщик находится не в Турции, а в Запорожье. Голосеевский райсуд Киева возбудил соответствующее уголовное дело. 

Теги:
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на УкраинеРезников, Алексей ЮрьевичСальдо, Владимир Васильевич
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