Володин призвал выстроить единые стандарты в области трудовых отношений РФ и Белоруссии

Спикер Госдумы отметил, что эти темы волнуют каждого гражданина как России, так и Белоруссии

ПСКОВ, 4 сентября. /ТАСС/. России и Белоруссии необходимо выстроить единые стандарты в области трудовых отношений и социальной политики. Об этом заявил спикер Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза России и Белоруссии Вячеслав Володин.

"Нам очень важно, чтобы были выстроены единые стандарты как в области трудовых отношений, так и [в области] социальной политики. И это, собственно, и характеризует Союзное государство, где общие требования, где общие нормы действуют социальной политики", - сказал Володин в ходе расширенного заседания Совета Парламентского собрания.

Он отметил, что эти темы волнуют каждого гражданина как России, так и Белоруссии.

Как ранее пояснили в пресс-службе Госдумы, в ходе заседания планируется заслушать информацию министров труда и социальной защиты РФ и Белоруссии Антона Котякова и Ирины Костевич. Также в планах депутатов - обсудить подготовку проекта бюджета Союзного государства на будущий год. В делегацию от Государственной думы вошли первый вице-спикер Иван Мельников, глава комиссии по регламенту и обеспечению деятельности палаты парламента Виктор Пинский, зампредседателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров и член комитета по бюджету и налогам Виктор Селиверстов.