Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что украинские войска смогли лишь подойти к первой линии российской обороны, но не преодолеть ее

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за три месяца контрнаступления, начавшегося 4 июня, не смогли добиться сколько-нибудь заметных успехов на запорожском направлении или занять значимые населенные пункты. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По итогам трех месяцев наступления ВСУ мы наблюдаем, что они не смогли занять какие-то значимые населенные пункты, их зона контроля не увеличилась. Работино ими так и не взято. Да, они сидят в развалинах школы в центре села, но говорить о взятии Работина под контроль было бы преувеличением", - сказал Рогов.

Он отметил, что украинские войска смогли лишь подойти к первой линии российской обороны, но не преодолеть ее.

30 августа врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг заявления о преодолении ВСУ первой линии обороны сил РФ на запорожском направлении и взятии населенного пункта Работино. 28 августа замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска якобы взяли под контроль Работино и продвигаются дальше. Западные СМИ широко цитировали это заявление.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и около 5 тысяч единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.