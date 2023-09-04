4 сентября, 10:18,
обновлено 4 сентября, 10:40

Путин отметил, что отношения России и Турции развиваются хорошими темпами

© ТАСС/ Ruptly

Президент РФ отметил, что товарооборот Москвы и Анкары в 2022 году увеличился на 86%

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Товарооборот Москвы и Анкары в прошлом году увеличился на 86%, в этом году позитивный тренд сохраняется, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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"Набранный при вашем непосредственном участии темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется. Хочу обратить внимание на то, что в прошлом году наш товарооборот увеличился на 80 с лишним процентов - на 86%, по-моему. В первом полугодии этого года позитивный тренд сохраняется", - сказал российский лидер.

Этот тренд, указал Путин, "не такой мощный, как в прошлом году, но все-таки позитивный". "Причем отношения диверсифицируются. Это не только традиционные отрасли нашего взаимодействия, - в том числе сельское хозяйство, энергетика. Но развиваются и другие направления, что меня очень радует", - добавил президент РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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