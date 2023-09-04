Путин заявил, что обсудит с Эрдоганом на переговорах в Сочи ситуацию на Украине

По словам президента России, на встрече также обсудят ситуацию в Сирии и зерновую сделку

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Украине и в Сирии, а также зерновую сделку.

"Конечно, не обойдем вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом", - сказал президент РФ, начиная российско-турецкие переговоры. "Я знаю, что вы намерены поднять вопрос о зерновой сделке, мы открыты для переговоров по этому вопросу", - обратился Путин к Эрдогану.

"Конечно, мы с вами многое сделали для [урегулирования] ситуации в Сирии, я знаю, насколько это чувствительный вопрос для Турецкой Республики, мы с вами в материале", - отметил президент РФ. По его мнению, "самое основное, что было сделано в рамках астанинского формата, следует закрепить, как и саму эту площадку".

Глава российского государства считает, что ему "есть, о чем поговорить с точки зрения обеспечения безопасности в регионе" с турецким коллегой. "Конечно, и другие страны региона, имея в виду ливийский трек", - уточнил Путин.

На его взгляд, "есть много других вопросов двустороннего и международного характера, которые, безусловно, будут в центре сегодняшнего внимания".

"Спасибо вам большое, что вы приняли приглашение и приехали сегодня в Сочи", - поблагодарил российский лидер президента Турции.