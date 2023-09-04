Володин пожелал успехов губернатору Псковской области на предстоящих выборах главы региона

Председатель Госдумы сообщил, что делегация побывала в Печорах и Изборске

ПСКОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пожелал успехов на выборах губернатора Псковской области действующему главе региона Михаилу Ведерникову, передает корреспондент ТАСС.

"Михаил Юрьевич, вас можно поздравить. Несмотря на общие проблемы и вызовы, несмотря на то, что бюджет региона не такой большой, вы многое делаете для решения проблем, с которыми сталкиваются люди. Это действительно итог именно лично вашей работы, потому что за это время можно ее уже оценить - что было и что стало. Хочется вам пожелать успехов в ходе избирательной кампании", - заявил Володин в ходе расширенного заседания Совета Парламентского собрания Союза России и Белоруссии.

Политик добавил, что накануне делегация Госдумы побывала в Печорах и Изборске. "Мы были в Печорах, видим, насколько Печоры меняются. Наши коллеги были в Изборске, видят насколько изменился Изборск. А до этого мы с вами посещали Индустриальный парк, это еще одна точка роста, поэтому удачи вам и побед", - заключил он.

В 2023 году в Псковской области пройдут выборы губернатора в связи с истечением срока полномочий действующего главы региона. Голосование будет трехдневным - 8, 9 и 10 сентября.