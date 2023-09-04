Посольство РФ продолжает фиксировать случаи изъятия в Германии авто с российскими номерами

В диппредставительстве призвали россиян до прояснения ситуации воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Берлине продолжает фиксировать отдельные случаи изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан автомобилей, зарегистрированных в РФ и временно ввезенных в ФРГ для использования в личных целях или транзита. Об этом говорится в комментарии дипмиссии, опубликованном на ее сайте и в Telegram-канале.

"Продолжаем фиксировать отдельные случаи изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан принадлежащих им автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, временно ввезенных в ФРГ для использования в личных целях или транзита", - отметили в посольстве.

Там уточнили, что "пострадавшим российским гражданам инкриминируется нарушение закона ФРГ "О внешней торговле" со ссылкой на регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 г. № 833/2014". "В статье 3i указанного регламента прописан запрет на импорт на территорию ЕС ряда товаров (грузов), включая автомобили (приложение XXI, код 8703). Аргументы, что в данном случае речь идет не о ввозе товаров, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимаются", - указали в посольстве. "Предпринятые посольством и консульскими представительствами демарши в МИД ФРГ, на уровне руководства земельных властей, таможенных органов и прокуратуры пока не привели к урегулированию проблемы в правовом поле", - сообщается в комментарии.

"До прояснения ситуации убедительно рекомендуем гражданам РФ воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами. Пострадавших просим доводить до российских консульских учреждений информацию обо всех случаях конфискации транспортных средств, а также их последующего возврата, если такое имеет место", - призвали в посольстве.

29 июня в ответ на запрос ТАСС таможенная служба ФРГ не исключила возможность конфискации автомобилей с российскими номерами в случае нарушения санкционного режима ЕС. В регламенте Совета ЕС от 31 июля 2014 г. № 833/2014 "Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине" прописан запрет на продажу и ввоз на территорию стран ЕС ряда товаров, включая автомобили. Германская таможня понимает под термином "ввоз" любое физическое перемещение товаров в ЕС, то есть не только для продажи.