Источник: в Москве выразили недовольство заявлениями Пашиняна о России итальянским СМИ

По словам дипломатического источника, Россия "не собирается оставлять регион Южного Кавказа как ближайших друг и сосед Армении, но Еревану не стоит становиться орудием Запада по выдавливанию РФ"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянским СМИ неприемлемы по тону, в Москве ими крайне недовольны. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica и комментарий МИД Армении от 31 августа, расценивают их как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки", - указал собеседник агентства.

В частности, премьер Армении заявил о возможности отдаления РФ от региона. "На самом деле Россию пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, причем используя Ереван как средство реализации данной цели. Россия как ближайший сосед и друг Армении покидать регион не намерена. Однако это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России", - отметил диписточник.

Он добавил, что Россия рассматривает отношения с Арменией в сферах безопасности и экономики "не как зависимость одной страны от другой, а как равноправное, взаимополезное и доказавшее свою эффективность партнерство".

По его словам, ложным является тезис о том, что "карабахский конфликт никогда не был территориальным спором между Арменией и Азербайджаном". "Корень противостояния - вопрос о статусе бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, при этом Ереван длительное время удерживал под своим контролем часть собственно азербайджанской территории", - указал собеседник агентства.

При этом он отметил, что вооруженное противостояние осени 2020 года во многом стало следствием необдуманных и провокационных шагов армянского руководства, в том числе заявлений о том, что "Карабах - это Армения", и участия в инаугурации "президента" Нагорного Карабаха в Шуше. "Это в значительной степени обесценило договоренности, достигнутые сторонами по линии Минской группы ОБСЕ. Если бы не вмешательство России и лично президента Владимира Путина, итоги боевых действий были бы еще более плачевными, - указал собеседник. - При том, что уже через три недели после начала войны президент РФ призывал премьер-министра Армении согласиться на прекращение огня, что позволило бы избежать дальнейших жертв и обеспечить мир и спокойствие на территории Нагорного Карабаха".

Позиция РФ

Диписточник также назвал несостоятельными утверждения о якобы полном безразличии России к "агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения". Он напомнил, что состоялись соответствующие консультации по линии МИД и Минобороны двух стран, а также визиты в регион высокопоставленных представителей ОДКБ. "Основной путь для урегулирования армяно-азербайджанских противоречий - реализация трехсторонних договоренностей на высшем уровне, которая неприемлемо затянулась отнюдь не по вине России", - подчеркнул собеседник ТАСС. При этом Ереван, указал диписточник, "также не в полной мере использует потенциал ОДКБ, что, в частности, проявилось в отказе дать согласие на размещение миссии организации и выборе в пользу малоэффективной миссии ЕС". На этом фоне, добавил он, рассуждения о некоем кризисе в ОДКБ выглядят как политиканство.

Точкой невозврата собеседник агентства назвал саммиты под эгидой ЕС в Праге 6 октября 2022 года и Брюсселе 14 мая 2023 года, где армянское руководство сделало разворот на 180 градусов - от заявлений "Карабах - это Армения" к признанию Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. "Это кардинально изменило условия договоренностей от 9 ноября 2020 года и максимально усложнило работу российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе, - подчеркнул он. - Тем не менее, российские миротворцы прилагают все усилия для недопущения эскалации обстановки на земле".

Такие безосновательные нападки на РМК не приносят ничего, кроме вреда, в том числе самой Армении, отметил собеседник. Инсинуации о якобы содействии миротворцев азербайджанцам в попытке установить свой флаг на мосту через реку Акари опровергаются обнародованными позднее видеосвидетельствами, указал диписточник.

"Урегулированию сложной гуманитарной ситуации вокруг Нагорного Карабаха не помогает самоустраненность Армении. Мегафонная дипломатия не способна заменить практическую работу в треугольнике Баку - Степанакерт - Ереван", - заключил собеседник агентства.