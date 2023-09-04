Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе длились 1,5 часа

Президенты России и Турции помимо вопросов двусторонней повестки дня, обсуждают тему возобновления зерновой сделки

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Российско-турецкие переговоры, которые президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи, продлились 1,5 часа.

Президенты России и Турции вместе с министрами обороны двух стран, главами МИД и другими ключевыми министрами начали работу в 13:14 по московскому времени.

Стороны, помимо вопросов двусторонней повестки дня, обсуждают тему возобновления зерновой сделки. "Я знаю, что вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу", - сказал Путин Эрдогану, открывая переговоры.