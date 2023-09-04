4 сентября, 11:52

Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе длились 1,5 часа

Сергей Карпухин/ ТАСС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Президенты России и Турции помимо вопросов двусторонней повестки дня, обсуждают тему возобновления зерновой сделки

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Российско-турецкие переговоры, которые президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи, продлились 1,5 часа.

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Президенты России и Турции вместе с министрами обороны двух стран, главами МИД и другими ключевыми министрами начали работу в 13:14 по московскому времени.

Стороны, помимо вопросов двусторонней повестки дня, обсуждают тему возобновления зерновой сделки. "Я знаю, что вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу", - сказал Путин Эрдогану, открывая переговоры. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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