Слуцкий считает, что ООН "надо выручать", не допуская снижения ее роли в мировой политике

Председатель комитета Госдумы по международным делам отметил, что всемирная организация должна сохранить свою роль с поправкой "на реалии сегодняшнего времени"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что ООН "надо выручать", не допуская в ходе реформ организации потери ее главенствующей роли в мировой политике.

"Организацию Объединенных Наций надо сейчас выручать. 137 стран автоматом подписались под американским предложением реформ ООН, которые означают, что она становится просто одной из крупных международных организаций - такой, как ОБСЕ, такой, как региональная организация АСЕАН и Совет Европы. Но мы против. ООН - это верхушка мировой политической системы", - сказал Слуцкий на лекции перед студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге.

Политик при этом отметил, что организация должна сохранить свою роль "с поправкой, конечно, на реалии сегодняшнего времени".

По его словам, Россия рассчитывает на поддержку стран Африки, Азии и Латинской Америки. "То есть, это большинство голосующих государств - членов организации, и мы эти все опасные и авантюрные предложения не пропустим. <...> Мы возвращаемся в мировую политику с большим количеством сторонников", - добавил Слуцкий.