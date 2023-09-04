4 сентября, 13:02,
обновлено 4 сентября, 13:18

Путин 5 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"

На заседании рассмотрят заявки на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести" и создание Национального центра исторической памяти, сообщили в пресс-службе Кремля

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник в режиме видеосвязи проведет заседание Российского организационного комитета "Победа". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"5 сентября Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи проведет заседание Российского организационного комитета "Победа". На повестке дня - рассмотрение заявок на присвоение почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" и создание Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В прошлом году заседание организационного комитета с участием главы государства прошло в ноябре. Тогда Путин подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" Астрахани, Вологде, Горловке (Донецкая Народная Республика), Златоусту (Челябинская область), Каспийску (Республика Дагестан), Луганску, Норильску (Красноярский край), Орску (Оренбургская область) и Якутску. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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