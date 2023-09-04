Руденко поблагодарил завершающего командировку посла Пакистана за развитие связей стран

На встрече дипломаты также обсудили двустороннюю и международную повестку

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил на встрече с завершающим работу в России послом Пакистана Шафкатом Али Ханом двустороннюю и международную повестку и поблагодарил пакистанского дипломата за вклад в развитие отношений двух стран.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Подтверждена нацеленность двух стран на активизацию сотрудничества по различным направлениям, а также укрепление внешнеполитической координации по темам, представляющим взаимный интерес. Руденко поблагодарил завершающего командировку в России Али Хана за большой вклад в развитие российско-пакистанских отношений", - говорится в сообщении МИД РФ.

14 августа Шафкат Али Хан на торжественном приеме по случаю Дня независимости исламской республики сообщил, что завершает свою дипломатическую миссию в России. Послом в России его назачили в марте 2020 года.