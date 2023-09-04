Володин анонсировал заседание Парламентского собрания Союзного государства в Смоленске

Председатель Госдумы сообщил, что были изменены форматы работы заседаний

ПСКОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Следующее заседание Парламентского собрания Союза Белоруссии и России планируется провести в Смоленске до конца 2023 года. Об этом журналистам заявил председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.

"Мы до этого собирались в Витебске Республики Беларусь. Сейчас мы проводим заседание в Пскове, уже Российская Федерация. В планах - до конца года провести заседание Парламентского собрания в Смоленске. Мы считаем, что это нам позволяет, во-первых, лучше знать ситуацию, особенно в приграничных регионах наших государств", - пояснил он.

Володин добавил, что были изменены форматы работы заседаний. "Они стали носить выездной характер, причем в приграничные регионы Республики Беларусь и России. Это решение мы приняли, обсудив его ранее с Владимиром Павловичем Андрейченко, моим коллегой. Поддержали это решение наши депутаты. И мы видим, насколько более результативно стали работать, более выверенными стали решения", - сказал председатель Госдумы.

По его словам, заседание было посвящено достаточно большому спектру проблем. "Мы выделили приоритеты. Среди них развитие межрегионального и приграничного сотрудничества, вопросы, связанные с подготовкой к рассмотрению бюджета на 2024 год", - добавил Володин.

Еще один вопрос, который выделили парламентарии как приоритет, - введение единых стандартов в социальной сфере, в трудовых отношениях, сказал председатель Госдумы.