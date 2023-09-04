4 сентября, 13:21,
обновлено 4 сентября, 13:39
Единый день голосования

Песков заявил о вероятном голосовании Путина в ЕДГ в электронном виде

По словам пресс-секретаря президента, "это удобно, быстро, надежно"

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, скорее всего, проголосует на выборах в единый день голосования в электронном виде. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"До этого он уже несколько раз голосовал электронно, сам говорил о том, что это чрезвычайно удобный способ голосования, тем более для таких занятых людей", - отметил Песков, отвечая на вопрос, как Путин планирует голосовать. "Поэтому с большой долей уверенности можно предположить, что и на этот раз президент выберет именно такой способ голосования", - сообщил он. По словам представителя Кремля, "это удобно, быстро, надежно". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕдиный день голосованияПесков, Дмитрий Сергеевич
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